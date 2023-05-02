الداخلية بغزة تصدر تصريحاً مع بدء الغارات الإسرائيلية على القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، إن أجهزتها تتابع التطورات الميدانية في ظل التصعيد والعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، وتقوم بواجبها في المحافظة على استقرار الجبهة الداخلية.وأهابت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأبناء شعبنا الحذر من تداول أية شائعات أو معلومات مجهولة المصدر، والتثبت من الأخبار عبر مصادرها الرسمية، وأن يكونوا صمام أمان لجبهتنا الداخلية.كما دعت المواطنين للتواصل عبر الرقم الوطني 109 في حال حدوث أي طارئ، أو الاحتياج للمساعدة.