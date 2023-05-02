شاهد: الاحتلال يشن غارات قوية ومكثفة على القطاع.. والمقاومة ترد بإطلاق رشقات صاروخية

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة، شن غارات مكثفة وقوية استهدفت مناطق متفرقة من مدينة غزة والقطاع، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات صاروخية صوب مناطق غلاف غزة.

وسمع دوي انفجارات قوية تهز مدينة غزة ومناطق متفرقة أخرى من القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال، بثلاث صواريخ محيط موقع السفينة غرب مدينة غزة، وموقع بدر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بشكل مكثف، موقع الإدارة المدنية بستة صواريخ.

وردت فصائل المقاومة في القطاع، بإطلاق رشقات صاروخية نحو مناطق غلاف غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أفاد في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، بأن الجيش بدأ شن غارات في قطاع غزة.





يأتي ذلك رداً على إطلاق نحو 44 قذيفة صاروخية من القطاع نحو مناطق الغلاف.





وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بأن إطلاق الصواريخ رداً على استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان الذي أضرب في سجون الاحتلال لمدة 87 يوماً.





يتبع..