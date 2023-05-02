شؤون فلسطينية

السفير اللوح ووزير النقل والمواصلات يبحثان آليات نقل وسفر حجاج القطاع

السفير اللوح ووزير النقل والمواصلات يبحثان آليات نقل وسفر حجاج القطاع
رام الله - دنيا الوطن
استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة  دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، وزير النقل والمواصلات عاصم سالم ، في مقر السفارة .

ورحب اللوح بالوزير سالم، وتناقشا حول آليات نقل وسفر حجاج المحافظات الجنوبية في موسم الحج المقبل وحرص كافة الأطراف على تيسير إجراءات نقل الحجاج الفلسطينيين وتذليل العقبات في طريق السفر والعودة حتى عودتهم إلى أرض  الوطن بسلام. 

ومن جهته ثمن الوزير سالم هذا اللقاء الذي يصب في صالح تدعيم التشاور الدائم وتعزيز العمل وآليات التعاون  بين السفارة والوزارة ونظيراتها المصرية المختصة في الملفات ذات الصلة .

حضر الاجتماع المستشار أول القنصل د نداء البرغوثي، والمستشار الثقافي ناجي الناجي، ومدير مكتب وزير النقل المواصلات بلال الأزعر.


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