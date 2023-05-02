جنوب السودان: البرهان وحميدتي يوافقان على هدنة سبعة أيام

وافق رئيس مجلس السيادة قائد الجيش في السودان، عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي" من حيث المبدأ على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 4 آيار/مايو.





هذا ما أفادت به وزارة خارجية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى المسؤولين العسكرييْن وافقا خلال اتصال هاتفي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على تسمية ممثليهما في محادثات سلام تُعقد في مكان من اختيارهما.



وكان وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دينق أكد في وقت في تصريح لـ (العربية)، بأن جهود جوبا لا تزال جارية من أجل إقناع الطرفين بوقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.







في السياق، أكد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى بقوة لوقف إطلاق النار في السودان منذ بدء الصراع معبراً عن قلقه من الوضع الإنساني في البلاد.





كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، اليوم الثلاثاء، إن مصر تجري اتصالات إقليمية ودولية لتثبيت وقف النار في السودان.

رام الله - دنيا الوطن