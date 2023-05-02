إعلام إسرائيلي: 37 صاروخا أطلقت من غزة والجيش يستعد لإطلاق صواريخ من لبنان

في السياق، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن الجيش يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من لبنان.

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش أوصى المستوى السياسي في إسرائيل بالرد القوي على إطلاق الصواريخ من غزة.





وأضافت: "لذا قد نتجه لجولة تصعيد تستمر يوم أو يومين".





كما نقلت (القناة 14) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي "رفيع" قوله: إن الجيش يستعد لتدهور كبير في الوضع الأمني ​​في الجنوب.





وقال: "نحن مصممون على استعادة الردع حتى لو على حساب استمرار التصعيد".









ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اختمم تقييما للوضع الأمني مع وزير الجيش يؤاف غالانت.





ونقلت القناة عن مسؤول وصفته بأنه "مطلع" قوله: إن "إسرائيل سترد على تجدد إطلاق الصواريخ من غزة".





أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير بدأ مشاورات أمنية بمشاركة وزير الجيش، يؤاف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي.





وأضاف أن كل من رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات ونائب رئيس (شاباك)، والسكرتير العسكري لنتنياهو وقائد القيادة الجنوبية، وقائد لواء العمليات، يشاركون في المشاورات.





من جهتها، نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء أمير برعام، تأكيده بأن "الجيش سيرد ويتصرف بطريقة حازمة من أجل إعادة الهدوء لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.





ووفق الصحفي الإسرائيلي، هاليل روزين من (القناة 14)، فإن "في إسرائيل يستعدون للرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في الساعات المقبلة، ويأخذون في الاعتبار إمكانية حدوث رد على الرد، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد".



