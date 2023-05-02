شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: 37 صاروخا أطلقت من غزة والجيش يستعد لإطلاق صواريخ من لبنان

إعلام إسرائيلي: 37 صاروخا أطلقت من غزة والجيش يستعد لإطلاق صواريخ من لبنان
جانب من إطلاق المقاومة صواريخ من القطاع صوب غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 14) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن 37 صاروخا أطلقت من غزة منذ الصباح فيما يستعد الجيش للرد.

في السياق، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن الجيش يستعد لاحتمال إطلاق صواريخ من لبنان.

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش أوصى المستوى السياسي في إسرائيل بالرد القوي على إطلاق الصواريخ من غزة.

وأضافت: "لذا قد نتجه لجولة تصعيد تستمر يوم أو يومين".

كما نقلت (القناة 14) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي "رفيع" قوله: إن الجيش يستعد لتدهور كبير في الوضع الأمني ​​في الجنوب.

وقال: "نحن مصممون على استعادة الردع حتى لو على حساب استمرار التصعيد".


ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اختمم تقييما للوضع الأمني مع وزير الجيش يؤاف غالانت.

ونقلت القناة عن مسؤول وصفته بأنه "مطلع" قوله: إن "إسرائيل سترد على تجدد إطلاق الصواريخ من غزة".

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير بدأ مشاورات أمنية بمشاركة وزير الجيش، يؤاف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي.

وأضاف أن كل من رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات ونائب رئيس (شاباك)، والسكرتير العسكري لنتنياهو وقائد القيادة الجنوبية، وقائد لواء العمليات، يشاركون في المشاورات.

من جهتها، نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء أمير برعام، تأكيده بأن "الجيش سيرد ويتصرف بطريقة حازمة من أجل إعادة الهدوء لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.

ووفق الصحفي الإسرائيلي، هاليل روزين من (القناة 14)، فإن "في إسرائيل يستعدون للرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في الساعات المقبلة، ويأخذون في الاعتبار إمكانية حدوث رد على الرد، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل المقاومة رشقات صاروخية صوب مناطق غلاف غزة، أسفرت عن إصابة سبعة مستوطنين بينهم حالة خطيرة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب الإعلان عن استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 86 يوماً.

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