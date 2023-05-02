كهرباء غزة تنظم لقاءً حوارياً مع الوجهاء ورجال الإصلاح لمناقشة قضايا الكهرباء وحملة التسهيلات

رام الله - دنيا الوطننظمت شركة توزيع الكهرباء اليوم الثلاثاء 3/5/2023 بالتعاون مع دائرة شؤون عشائر ورجال إصلاح المحافظة الوسطى لقاءا حواريا مع الوجهاء ورجال الإصلاح لمناقشة قضايا الكهرباء وحملة التسهيلات المتنوعة الخاصة بالمواطنين.وقد حضر اللقاء الذي أقيم في مقر دائرة شؤون العشائر بالمحافظة الوسطى كل من م. ماهر عايش مدير عام كهرباء غزة وأ. محمد ثابت مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام بالشركة وأ. محمد البرقوني مدير مكتب المدير العام وأ. فادي أبو شمالة المدير المالي والإداري بفرع الشركة بمحافظة الوسطى وأ. محمد بشير مسؤول العلاقات العامة بفرع الشركة بمحافظة الوسطى.وقد كان في استقبال وفد الشركة أ. أحمد سلمان مدير دائرة شؤون العشائر ولفيف من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح من مختلف مناطق المحافظة، حيث رحب أ. سلمان بالوفد وأكد على أهمية هذه اللقاءات في تقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لما فيه خير ومصلحة للمجتمع مثمنا دور الشركة في خدمة المواطنين في قطاع غزة وجهودها الكبيرة وحرصها على تطوير منظومة الكهرباء وخدمة المجتمع رغم التحديات التي تواجهها في ظل ظروف قطاع غزة.وخلال كلمته أمام جمع الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح عبر م. عايش مدير كهرباء غزة عن سعادته بتنظيم هذا اللقاء مؤكدا بأنها فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتغيير المفاهيم المغلوطة لدى كثير من المواطنين بالإضافة إلى إطلاع الوجهاء على جهود الشركة في كافة المجالات وخاصة جهود تحسين الخدمة وتطويرها.وتحدث م. عايش عن عدد من القضايا الهامة من أبرزها خطط الشركة في تركيب العدادات الذكية وأثر ذلك في الحد من الفاقد الكهربائي وإدارة كميات الكهرباء في قطاع غزة بكفاءة عالية ضمن ما يعرف بالتحول نحو شبكة الكهرباء الذكية، وكذلك ما لذلك من أثر على ترشيد استهلاك الطاقة وانعكاسه ايجابا على جدول توزيع الكهرباء في القطاع، مؤكدا دور الوجهاء والمخاتير في المساهمة الفاعلة في احداث التحول الايجابي في المجتمع وحثه على التعاطي الايجابي مع مشاريع الطاقة وإشاعة ثقافة الالتزام والترشيد وغيرها من المفاهيم الإيجابية.من جانبه تحدث أ. ثابت عن أهمية الدور الذي تمثله الفعاليات الشعبية والوطنية كافة وقدرتها على إحداث تغيير ايجابي في المجتمع وخاصة على مستوى رفع الوعي بقضايا وطنية كقضية الكهرباء، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة وفي ظل توجهات الشركة لترتيب وتطوير قطاع الكهرباء بغزة لتقليص نسبة العجز والتصدي للظواهر السلبية في المجتمع ومن أبرزها قضية التعدي على شبكة الكهرباء ومكوناتها المختلفة مثل سرقة التيار الكهربائي والتجاوزات وقضايا أخرى ذات أهمية بارزة كتعميم ثقافة الالتزام لدى المواطنين واعتبار الكهرباء خدمة حيوية وأساسية واجب على الجميع الايفاء بالتزاماتهم تجاهها لتمكين الشركة من تطوير منظومة الكهرباء وخدمة المجتمع.كما تطرق أ. ثابت خلال اللقاء لعدد من القضايا الأخرى مثل الحملات التي تطلقها الشركة بهدف مساعدة المواطنين على تسوية وتصويب أوضاعهم الفنية والمالية والقانونية في الشركة والتسهيلات الأخرى كحملات تجزئة الاشتراكات وتسوية الديون ومساهمات الشركة المجتمعية وغيرها من الملفات ذات العلاقة.بدوره تحدث أ. فادي أبو شمالة عن عدد من القضايا المالية والخدمية في الشركة وأكد بأن الشركة تسعى دوما لترتيب وتصويب أوضاع المواطنين بما يحقق مصالحهم ومصلحة المجتمع ككل مؤكدا بأن فرع الشركة بالوسطى سيبقى دوما في خدمة المواطنين ولن يألو جهدا في سبيل ذلك.وفي نهاية اللقاء طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات حول قضية الكهرباء والخدمات والحملات المتعلقة بها وتمت الإجابة عليها، كما تم الاتفاق على فتح قنوات اتصال دائمة لتعزيز التعاون والمساهمة في حل قضايا المواطنين وتحقيق مصالحهم.