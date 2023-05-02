عائلة الجندي غولدين تطالب حكومته والجيش بعدم تسليم جثمان خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنطالبت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير في القطاع، هدار غولدين، اليوم الثلاثاء، حكومته والجيش، بعدم تسليم جثمان الأسير خضر عدنان.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن عائلة غولدين مطالبتها: بأن "على الحكومة والجيش عدم تسليم جثمان خضر عدنان إلى عائلته حتى تعيد حماس جثت الجنود التي لديها، وأيضا هدار وأورون شاؤول".وتم الإعلان اليوم عن استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 86 يوماً.