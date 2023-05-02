إطلاق قذائف هاون تجاه موقع كيسوفيم شرق خانيونس

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 14) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إطلاق الصواريخ من غزة تجدد، فيما تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الداخلية.يأتي ذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في مناطق الغلاف.كما أفادت مصادر محلية، بأن فصائل المقاومة أطلقت عدداً من قذائف هاون تجاه موقع "كيسوفيم" شرق خانيونس.وقال وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، مساء اليوم الثلاثاء، إن حكومته "ستعمل بحزم وقوة ضد كل من يحاول إيذاء مواطني إسرائيل".وأضاف أنه اختتم عدة تقييمات للوضع العملياتي في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.وأفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير بدأ مشاورات أمنية بمشاركة غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي.وأضاف أن كل من رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات ونائب رئيس (شاباك)، والسكرتير العسكري لنتنياهو وقائد القيادة الجنوبية، وقائد لواء العمليات، يشاركون في المشاورات.يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه (القناة 14) الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بأن تقييم الوضع الأمني بدأ في قاعدة "چليلوت" بقيادة نتنياهو.من جهتها، نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء أمير برعام، تأكيده بأن "الجيش سيرد ويتصرف بطريقة حازمة من أجل إعادة الهدوء لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.ووفق الصحفي الإسرائيلي، هاليل روزين من (القناة 14)، فإن "في إسرائيل يستعدون للرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في الساعات المقبلة، ويأخذون في الاعتبار إمكانية حدوث رد على الرد، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد".يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل المقاومة رشقات صاروخية صوب مناطق غلاف غزة، أسفرت عن إصابة سبعة مستوطنين بينهم حالة خطيرة.تأتي هذه التطورات في أعقاب الإعلان عن استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 86 يوماً.