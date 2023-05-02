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على خلفية الرشقات الصاروخية.. زعماء المعارضة وأحزابهم في إسرائيل يهاجمون نتنياهو

على خلفية الرشقات الصاروخية.. زعماء المعارضة وأحزابهم في إسرائيل يهاجمون نتنياهو
يائير لبيد ونفتالي بينت
رام الله - دنيا الوطن
شم زعماء المعارضة وأحزابهم في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، هجوماً حاداً على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد الرشقة الصاروخية التي أطلقتها فصائل المقاومة صوب مناطق غلاف غزة.

وقال حزب (إسرائيل بيتنا)، برئاسة أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو "أعاد إسرائيل لمستوى (دولة تحت رحمة منظمة)".

وتساءل: "متى يشاؤون يرسلون سكان الجنوب إلى الملاجئ ومتى يشاؤون يطلقون سراحهم"؟ 

بدوره قال حزب (هناك مستقبل)، برئاسة يائير لبيد: إن "قلوبنا مع سكان الجنوب وغلاف غزة - مثل الكثيرين فهم يفتقدون للهدوء الذي تحقق في عهد لبيد".

وقال لبيد: إن "المعارضة ستدعم الحكومة في أي عملية عسكرية لتحقيق الأمن لسكان الجنوب"، وفق تعبيره.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينت: "خلال يوم واحد في ظل حكومة نتنياهو، أطلق العدو من غزة صواريخ علينا أكثر مما أطلقوه علينا خلال عام كامل حينما كنت رئيسا للحكومة، يجب على الحكومة أن تخرج من دائرة الضعف وتستعيد قوتها".



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