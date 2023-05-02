بدء مشاورات أمنية برئاسة نتنياهو.. والجيش يؤكد أن سيرد على الصواريخ بطريقة حازمة

أفاد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأن الأخير بدأ مشاورات أمنية بمشاركة وزير الجيش، يؤاف غالانت، ورئيس الأركان، هرتسي هاليفي.





وأضاف أن كل من رئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئيس شعبة العمليات ونائب رئيس (شاباك)، والسكرتير العسكري لنتنياهو وقائد القيادة الجنوبية، وقائد لواء العمليات، يشاركون في المشاورات.





يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه (القناة 14) الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، بأن تقييم الوضع الأمني بدأ في قاعدة "چليلوت" بقيادة نتنياهو.



من جهتها، نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن نائب رئيس أركان جيش الاحتلال اللواء أمير برعام، تأكيده بأن "الجيش سيرد ويتصرف بطريقة حازمة من أجل إعادة الهدوء لسكان إسرائيل"، وفق تعبيره.



يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل المقاومة رشقات صاروخية صوب مناطق غلاف غزة، أسفرت عن إصابة سبعة مستوطنين بينهم حالة خطيرة.





تأتي هذه التطورات في أعقاب الإعلان عن استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 86 يوماً.



