شؤون فلسطينية

تعليمات جديدة من جيش الاحتلال للمستوطنين في مناطق الغلاف

تعليمات جديدة من جيش الاحتلال للمستوطنين في مناطق الغلاف
خلال قصف فصائل المقاومة لمناطق الغلاف وتصدي القبة الحديدية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعليمات جديدة للمستوطنين، الذين يقطنون في مناطق غلاف غزة وسديروت.

وقالت المتحدث باسم الجيش، إنه وفقاً لتقييم الوضع، تم إلغاء التعليمات التي صدرت سابقاً بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة في سديروت وغلاف غزة.

وكانت فصائل المقاومة أطلقت رشقات صاروخية صوب مناطق الغلاف وسديروت، أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح وصفت بأنها حرجة.

يأتي ذلك بعد قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف نقطة رصد للمقاومة، بعد ساعات من قصف للمقاومة استهدف مناطق غلاف غزة.

وأطلقت صباح اليوم أربع قذائف صاروخية صوب مناطق الغلاف، بعد وقت قليل من الإعلان عن استشهاد الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال لمدة 86 يوماً متتالياً احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

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