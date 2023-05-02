الغرفة المشتركة تعلن قصفها غلاف غزة كردٍ أولي على استشهاد خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عن إطلاق رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة كردٍ أولي على استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال.وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، إنها "إذ تنعى الشهيد خضر عدنان فإنها تعلن مسئوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية، كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى".وأكدت الغرفة المشتركة "سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف، ونحذر العدو من أن تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان".كما وزفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم، في جريمة اغتيالٍ جديدة، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان، مسطراً أسمى آيات العز والفخار.