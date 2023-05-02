الشيخ: على حكومة الاحتلال وقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن على حكومة الاحتلال وقف سياسة الاعتقال الإداري فوراً.وطالب الشيخ، في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء، كل المؤسسات والهيئات الدولية الضغط بهذا الاتجاه، حيث انه تجاوز وضرب للمواثيق الدولية بعرض الحائط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.يأتي ذلك عقب استشهاد الأسير خضر عدنان داخل سجون الاحتلال صباح اليوم، حيث أنه كان معتقلاً إدارياً، وخاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 86 يوماً قبل أن يعلن عن استشهاده.