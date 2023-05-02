إصابة حرجة لمستوطن بعد إطلاق رشقات صاروخية صوب مناطق الغلاف





رام الله - دنيا الوطنأطلقت فصائل المقاومة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، رشقات صاروخية صوب مناطق الغلاف.وسمع دوي انفجارات ناتجة عن محاولات القبة الحديدية التصدي لرشقات الصواريخ التي أطلقت من القطاع.وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان له، أن 22 صاروخاً أطلق من غزة نحو الغلاف، والقبة اعترضت أربعة منها فقطفيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مستوطن (25 عاماً) بجراح حرجة جراء سقوط صاروخ في سديروت.وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، وسقطت في مناطق مفتوحة دون تفعيل القبة.وفي بيان آخر، قال المتحدث باسم الجيش، إنه "تم رصد إطلاق قذيفة أخرى من قطاع غزة سقطت قرب السياج داخل مناطق الغلاف، دون تفعيل إنذار".وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.