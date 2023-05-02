مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة.. وأوامر للمستوطنين في مناطق الغلاف

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، وبعد الرد الآن من المدفعية، أمر الجيش الإسرائيلي المستوطنين بـ "البقاء بالقرب من المناطق المحصنة في غلاف غزة وسديروت".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، وسقطت في مناطق مفتوحة دون تفعيل القبة.





وفي بيان آخر، قال المتحدث باسم الجيش، إنه "تم رصد إطلاق قذيفة أخرى من قطاع غزة سقطت قرب السياج داخل مناطق الغلاف، دون تفعيل إنذار".



