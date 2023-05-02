مباشر | تغطية صحفية: إطلاق رشقات صاروخية من القطاع صوب مستوطنات الغلاف

شؤون فلسطينية

مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة.. وأوامر للمستوطنين في مناطق الغلاف

مدفعية الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة.. وأوامر للمستوطنين في مناطق الغلاف
جنود الاحتلال في غلاف غزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، وبعد الرد الآن من المدفعية، أمر الجيش الإسرائيلي المستوطنين بـ "البقاء بالقرب من المناطق المحصنة في غلاف غزة وسديروت".

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، وسقطت في مناطق مفتوحة دون تفعيل القبة.

وفي بيان آخر، قال المتحدث باسم الجيش، إنه "تم رصد إطلاق قذيفة أخرى من قطاع غزة سقطت قرب السياج داخل مناطق الغلاف، دون تفعيل إنذار".

وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.

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