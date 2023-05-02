اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو الاحتلال لإعادة جثمان الشهيد خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطندعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، السلطات الإسرائيلية إلى إعادة جثمان الشهيد خضر عدنان "حتى تتمكن أسرته من الحداد وترتيب مراسم دفن كريمة".وقالت في بيانًا لها وصل "دنيا الوطن " نسخة عنه: "تتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأحر التعازي لأسرة خضر عدنان وأحبائه في هذا الوقت العصيب".وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها على "استعداد لتقديم الدعم في سبيل إعادة جثمان الشهيد عدنان، إذا طلب منها ذلك من قبل الأطراف المعنية، وتوافقًا مع المهام الإنسانية البحتة الموكلة إليها".ونوهت إلى أنها زارت الأسير عدنان أربع مرات في آذار/ مارس ونيسان/إبريل 2023، وأبلغت أسرته بأخباره، أشارت إلى أنها كانت على اتصال بالسلطات ذات الصلة فيما يتعلق باعتقال خضر عدنان، وإضرابه عن الطعام منذ شهر شباط/فبراير 2023.