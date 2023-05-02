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شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: لن تُعدم خياراتنا للردّ على جريمة اغتيال خضر عدنان

قيادي بالجهاد: لن تُعدم خياراتنا للردّ على جريمة اغتيال خضر عدنان
حركة الجهاد
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
عقب عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أحمد المدلل، يوم الثلاثاء، على استشهاد الأسير خضر عدنان صباح اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المدلل في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "هذه الجريمة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق الأسير القائد خضر عدنان محاولة من الاحتلال يائسة لقتل إرادة الشعب الفلسطيني ووقف المقاومة وتدمير همة المقاتل لدى الأسرى".

وأضاف: "لا يمكن أن تمر هذه الجريمة مرور الكرام"، مشددًا أن المقاومة الفلسطينية بما فيها الجهاد الإسلامي لن تعدم خياراتها للرد على هذه الجريمة، لأن إذا كان هناك صمت يعني مزيدًا من الجرائم بحق الأسرى.

وشدد المدلل على أن المطلوب من المنظمات الحقوقية تقديم قادة الاحتلال إلى المقصلة الدولية لارتكابهم جرائم بشعة ضد أسرانا داخل السجون والضغط باتجاه الإفراج عن الأسرى.

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