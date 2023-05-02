(الديمقراطية) تشيد بموقف الجزائر بانسحابها من رئاسة لجنة برلمانية دولية بسبب الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشادت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بموقف الجزائر الشجاع بانسحاب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني منذر بودن من رئاسة لجنة (مكافحة الإرهاب) بالاتحاد البرلماني الدولي بسبب اختيار إسرائيل في عضوية اللجنة.وثمنت الدائرة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء الموقف الجزائري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال.ودعت الدائرة الدول العربية والمسلمة الممثلة بعضوية اللجنة في البرلمان الدولي إلى عزل دولة الاحتلال والعمل الدؤوب على تعليق عضويتها وطردها نظراً لشرعنة كنيست الاحتلال لعشرات القوانين العنصرية والفاشية وتصاعد جرائم الاحتلال ونظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» على الشعب الفلسطيني.واستهجنت دائرة المقاطعة في الجبهة عضوية دولة الاحتلال في لجنة (مكافحة الإرهاب) بالاتحاد البرلماني الدولي، مضيفةً أن "الاحتلال والاستيطان ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي هو الإرهاب بحد ذاته".