شؤون فلسطينية

غزة: تفاصيل اجتماع التشريعي والنائب العام بشأن قضية تكنو إيليت

غزة: تفاصيل اجتماع التشريعي والنائب العام بشأن قضية تكنو إيليت
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة، اليوم الثلاثاء، مع النائب العام محمد النحال، قضية شركة "تكنو إيليت".

وضم الوفد رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، وأعضاء اللجنة يونس أبو دقة، وهدى نعيم، وسالم سلامة، حيث استمع إلى النائب العام حول الإجراءات المتعلقة بقضية شركة "تكنو إيليت".

وأكد النحال، أن النيابة العامة وضعت تصوراً كاملاً لمعالجة القضية بحيث تسير وفق مسارين رئيسيين هما، سلامة وصحة الإجراءات القانونية في معالجة القضية، والمسار الآخر هو السعي إلى استرداد الأموال التي تم تحصيلها زيادة عن رأس المال لإعادتها إلى أصحابها.

كما أكد أنه فور الانتهاء من معالجة الملف بالكامل سيتم الخروج بكافة الحقائق التي تم التوصل إليها للرأي العام انطلاقاً من الشفافية والنزاهة وسلامة الإجراءات القانونية.

بدوره، شكر رئيس اللجنة الاقتصادية، النائب العام على الجهود المبذولة من النيابة العامة والأجهزة الأمنية في التعامل مع تلك القضية بمسؤولية ومهنية عالية، مطالباً جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار مثل هذه القضية.

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