الجبهة العربية الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال باغتيال الأسير عدنان

نددت الجبهة العربية الفلسطينية بجريمة اغتيال الشهيد، خضر عدنان محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، برفض الإفراج عنه وهو يخوض إضرابا عن الطعام منذ ما يقرب الـ3 شهور، وتعرضه للإهمال الطبي المتعمد بهدف اغتياله، في جريمة يندى لها جبين الانسانية.





وأكدت أن الإهمال الطبي المتعمد هو جريمة بحق الإنسانية تستوجب محاكمة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه المتواصلة بحق أسرانا.

رام الله - دنيا الوطنونعت الجبهة في تصريح صحفي، الشهيد الأسير خضر عدنان الذي شكل نموذجا للمناضل الصلب العنيد الصابر ذو الهمة العالية والإصرار الذي لا يلين متمسكا بحقه وحقوق شعبنا، مؤكدة أن روحه الطاهرة وإصراره ستبقى ملهما لشعبنا وهو يواصل نضاله المشروع ضد الاحتلال حتى انتزاع كامل حقوقه الثابتة والمشروعة.وأضافت: إننا ونحن نترحم على روح الشهيد خضر عدنان متوجهين بالعزاء إلى ذويه وأصدقائه ومحبيه وإلى أسرانا، مؤكدين لهم أن ليل الظلم زائل وأن فجر الحرية سيشرق لا محالة.