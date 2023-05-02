جبهة التحرير الفلسطينية تحمل إسرائيل استشهاد عدنان

رام الله - دنيا الوطنحملت جبهة التحرير الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عملية الإعدام المتعمد للقائد الوطني خضر عدنان الذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء، في إحدى زنازين الاحتلال بعض إضراب عن الطعام دام 86 يومًا نتيجة رفضه للاعتقال الإداري الظالم بحقه.وحذرت التحرير الفلسطينية في بيان لها من أن سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج والتغذية القسرية للمضربين والعزل الانفرادي وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بتفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى هي مقدمات لقتل المزيد منهم بسبب تصديهم للاحتلال ومخططاته ودفعهم أثمانا غالية من أجل تحرير وطنهم فلسطين.وطالبت مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني واتخاذ قرارات حاسمة بحق إسرائيل بسبب ممارساتها ضد أسرانا، مطالبة محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري باستشهاد خضر عدنان وتقديم قادة الاحتلال وجنوده وسجانيه للمحاكمة وعدم المماطلة كما حدث في السابق.وتقدمت التحرير الفلسطينية باسم أمينها العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادرها بأحر التعازي لزوجته وأولاده وذويه وللأخوة في حركة الجهاد باستشهاده سائلين المولي عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.