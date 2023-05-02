شؤون فلسطينية

قيادي بفتح: استشهاد خضر عدنان تحدٍ أخر لمنظومة الأمن الدولية

قيادي بفتح: استشهاد خضر عدنان تحدٍ أخر لمنظومة الأمن الدولية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة (فتح) عبد الفتاح دولة، إن اغتيال الشيخ خضر عدنان جاء بقرار سياسي من حكومة فاشية تمارس القتل وجرائم الإعدام المباشر كنهج متبع بحق شعبنا وأسرانا.

وأوضح دولة في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن جريمة إعدام خضر عدنان التي تمت بوضح النهار ومع سبق الإصرار تشكل تحد أخر لمنظومة الأمن الدولية، يفرض حكومة وجيش الاحتلال كمنظومة إجرام فوق القانون وتضفي عجزا إضافيا لسلطة القانون الدولي.

ولفت إلى أن حكومة "نتانياهو - بن غفير" تستهين بالموقف الفلسطيني الفصائلي والشعبي تجاه هذه الجرائم، وتطمئن من تحييد القطاع والمقاومة" هناك والتي لم تبد اي شكل من اشكال الضغط وقت إضراب الشيخ ووصوله مرحلة الخطر.

وحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وهو ما يستدعي موقفا جادا من الكل الفصائلي والفلسطيني يرتقي لحجم هذه الجريمة ويضع حدا لمسلسل الإعدام المتواصل بحق أبناء شعبنا وحركتنا الاسيرة.

وأكد أنه يجري العمل لوضع مؤسسات المجتمع الدولي أمام مسؤولياتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وللأسرى داخل سجون الاحتلال وتحديدا المرضى متهم ومن وصلت بهم سياسة الإهمال الطبي إلى مرحلة الخطر، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ووضع حد لها، والعمل الجدي والعاجل على إطلاق سراح جثمان الشيخ خضر عدنا وجثامين الشهداء الأسرى المحتجزة حتى اللحظة لدى ثلاجات ومقابر الاحتلال.

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