دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة: اغتيال خضر عدنان تطبيق لقانون الاحتلال بإعدام الأسرى

رام الله - دنيا الوطناعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، اغتيال سلطات الاحتلال للشيخ الأسير خضر عدنان، تطبيقا لقانون الإعدام بحق الأسرى الذي تبنته حكومة عصابات المستوطنين برئاسة نتنياهو.وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الثلاثاء "إن هذه الجريمة كانت بقرار سياسي وتشريعي من قبل مؤسسات الاحتلال وعصاباته الاجرامية والتي تستهدف الاسرى الفلسطينيين بالقتل عبر شتى الوسائل والأساليب".وأضافت الدائرة "بأن اغتيال الشيخ خضر عدنان، الذي نفذ وهو مكبل في زنزانته وبعد حوالي ثلاثة شهور من الاضراب عن الطعام، يعبر عن وحشية تتنافى مع كل القوانين والاعرف الدولية والإنسانية، الامر الذي يضع المجتمع الدولي وهيئاته امام مسؤولياتهم والتوقف عن الصمت امام هذا الاجرام بحق الفلسطينيين".وناشدت الدائرة "جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية ومؤسساته كافة بتحمل مسؤولياتهم أمام هذه الجريمة، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكل المحرمات، وممارسة اشكال النضال كافة، باعتبارها حقا إنسانيا، للدفاع عن حقوق الانسان في فلسطين والتي ينتهكها الاحتلال يوميا امام سمع وبصر العالم اجمع، هذا العالم الذي الى ينحاز الى حكومة الاحتلال الاجرامية ويتنكر لحقوق الانسان عندما تتعلق بالفلسطينيين".