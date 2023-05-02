آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء.
وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/17) للتحميل اضغط هنا.
كما سيكون السفر للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/17) للتحميل اضغط هنا.
وطلبت الهيئة بالتزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
وطلبت الهيئة بالتزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.
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