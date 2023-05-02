شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل رسالة من مصر بعد استشهاد الأسير خضر عدنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل رسالة من مصر بعد استشهاد الأسير خضر عدنان
الأسير الشهيد خضر عدنان مع أبنائه - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل رسالة من مصر بعثتها إلى إسرائيل، بعد استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال.

ونقلت القناة عن مسؤولين فلسطينيين دون الكشف عن هويتهم، بأن "مصر بعثت رسالة لإسرائيل تقترح فيها أن توافق على تسليم جثمان الأسير خضر عدنان وفي المقابل أن تضغط القاهرة لعدم بدء تصعيد من غزة".

وأضاف بأنه لم يتخذ قرار بعد بهذا الشأن.

وأعلنت إدارة سجون الاحتلال استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.

أخبار ذات صلة

دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة: اغتيال خضر عدنان تطبيق لقانون الاحتلال بإعدام الأسرى

دائرة حقوق الإنسان بالمنظمة: اغتيال خضر عدنان تطبيق لقانون الاحتلال بإعدام الأسرى

مركز &quot;شمس&quot;: جريمة إعدام الأسير خضر عدنان تذكّر بجرائم الأنظمة الفاشية والاستعمارية

مركز "شمس": جريمة إعدام الأسير خضر عدنان تذكّر بجرائم الأنظمة الفاشية والاستعمارية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل رسالة من مصر بعد استشهاد الأسير خضر عدنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل رسالة من مصر بعد استشهاد الأسير خضر عدنان

في مستهل جلسة الحكومة.. اشتية يتحدث عن عجز الموازنة ويُوجه دعوة للمانحين

في مستهل جلسة الحكومة.. اشتية يتحدث عن عجز الموازنة ويُوجه دعوة للمانحين

مصلحة سجون الاحتلال ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى

مصلحة سجون الاحتلال ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى

زوجة خضر عدنان: رسالتي لمن خذل الشيخ اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ

زوجة خضر عدنان: رسالتي لمن خذل الشيخ اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ

الخارجية: وفاة المواطن محمد المجدلاوي في ماليزيا

الخارجية: وفاة المواطن محمد المجدلاوي في ماليزيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز &quot;شمس&quot;: جريمة إعدام الأسير خضر عدنان تذكّر بجرائم الأنظمة الفاشية والاستعمارية

مركز "شمس": جريمة إعدام الأسير خضر عدنان تذكّر بجرائم الأنظمة الفاشية والاستعمارية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

وفاة مواطن متأثراً بجراحه بحادث سير في خانيونس

وفاة مواطن متأثراً بجراحه بحادث سير في خانيونس

حريات: استشهاد خضر عدنان يدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى

حريات: استشهاد خضر عدنان يدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى

الأوقاف بغزة تندد بجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان

الأوقاف بغزة تندد بجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان

وزير الأوقاف: 19 اقتحاماً وانتهاكاً للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان

وزير الأوقاف: 19 اقتحاماً وانتهاكاً للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان

أوتشا تصدر تقريرها الأسبوعي بشأن حماية المدنيين في فلسطين

أوتشا تصدر تقريرها الأسبوعي بشأن حماية المدنيين في فلسطين

المرور بغزة: ثماني وفيات و136 إصابة خلال شهر أبريل الماضي

المرور بغزة: ثماني وفيات و136 إصابة خلال شهر أبريل الماضي

منوعات

كيف رد حسام تحسين بك على شائعة وفاته؟

كيف رد حسام تحسين بك على شائعة وفاته؟

للمرة الأولى.. نادين الراسي تروي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها

للمرة الأولى.. نادين الراسي تروي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها

دنيا بطمة توضح سبب حذفها أغنية &quot;غزالي&quot;.. ما علاقة طليقها؟

دنيا بطمة توضح سبب حذفها أغنية "غزالي".. ما علاقة طليقها؟

بالفيديو: نانسي عجرم تعلن لجمهورها نيّتها الاحتفال بذكرى ميلادها معهم

بالفيديو: نانسي عجرم تعلن لجمهورها نيّتها الاحتفال بذكرى ميلادها معهم

ريهام حجاج تنعى مصطفى درويش بطريقة مؤلمة

ريهام حجاج تنعى مصطفى درويش بطريقة مؤلمة

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتعلّق على براءة شقيقها منها

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتعلّق على براءة شقيقها منها

الكلمات الاخيرة للراحل مصطفى درويش قبل ساعات من وفاته

الكلمات الاخيرة للراحل مصطفى درويش قبل ساعات من وفاته

مسافة السكة.. أحدث أعمال الفنانة دنيا جمال في السينما

مسافة السكة.. أحدث أعمال الفنانة دنيا جمال في السينما

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

عربي

السودان: تَوافق على التفاوض بالسعودية واتصالات أفريقية وأمريكية لحل الأزمة

السودان: تَوافق على التفاوض بالسعودية واتصالات أفريقية وأمريكية لحل الأزمة

شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية

وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية

قرار أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

قرار أميري بحل مجلس الأمة الكويتي