إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل رسالة من مصر بعد استشهاد الأسير خضر عدنان



ونقلت القناة عن مسؤولين فلسطينيين دون الكشف عن هويتهم، بأن "مصر بعثت رسالة لإسرائيل تقترح فيها أن توافق على تسليم جثمان الأسير خضر عدنان وفي المقابل أن تضغط القاهرة لعدم بدء تصعيد من غزة".



وأضاف بأنه لم يتخذ قرار بعد بهذا الشأن.





وأعلنت إدارة سجون الاحتلال استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل رسالة من مصر بعثتها إلى إسرائيل، بعد استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال.