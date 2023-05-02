مصلحة سجون الاحتلال ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن مصلحة سجون الاحتلال، رفعت حالة التأهب إلى أعلى مستوى.وأضافت بأنها قررت تعزيز السجون بوحدات خاصة إضافية لقمع أي توتر من قبل الأسرى.جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال، بعد 87 يوماً من الإضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري.في السياق، ذكرت صحيفة (هأرتس)، أن هناك تقديرات في المنظومة الأمنية، ب​​أن "الأحداث في السجون، ستحدد ما إذا سيندلع تصعيد أمني واسع أم لا".