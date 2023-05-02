شؤون فلسطينية

زوجة خضر عدنان: رسالتي لمن خذل الشيخ اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ

زوجة خضر عدنان: رسالتي لمن خذل الشيخ اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت زوجة الأسير الشهيد خضر عدنان اليوم الثلاثاء، تعقيباً على استشهاده بأنه نال أقصى ما يتمنى عندما ارتقى شهيدا.

وتابعت خلال مؤتمر صحفي أمام منزله اليوم "نزف لكم خبر استشهاد الشيخ هو فخرنا واعتزازنا رغم أننا كنا نود أن يعود لنا منتصراً، محملةً كل مقصر المسؤولية بالقول "سنحاسب كل مقصر، وخاصة أن الشيخ تُرك وحيداً".

وأكدت أن العائلة لن تفتح بيت عزاء وإنما ستستقبل المهنئين باستشهاد زوجها الذي نال الشهادة، مضيفةً "رسالتي للفصائل ولكل من خذل خضر اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ، من لم يكن لنصرة خضر لا نريده ان يكون ثائرا له".

وتابعت: "لا نريد أن تراق الدماء، لا نريد إطلاق الصواريخ ومن لم ينصر الشيخ لا نريد أن يثأر له".

يشار إلى أن عدنان استشهد داخل سجون الاحتلال بعد 86 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام، وسط تعنت وإصرار على عدم التعاطي مع مطالبات الإفراج عنه ومواصلة إهماله وعزله عن العالم.

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