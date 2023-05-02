الخارجية: وفاة المواطن محمد المجدلاوي في ماليزيا

وأكد الديك أن سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي يتابع كافة الإجراءات اللازمة مع إدارة المشفى التابعة للمعتقل وكذلك مع الجهات المختصة لاستخراج كافة المستندات المتعلقة بحيثيات الوفاة لزوم إتمام إجراءات دفن الجثمان او نقله وفقا لرغبة ذويه إلى أرض الوطن.





رام الله - دنيا الوطنقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د.أحمد الديك أن سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا أفادتنا بوفاة المواطن محمد خالد محمد المجدلاوي في معتقل الهجرة في ولاية باهانغ الماليزية، حيث بذلت سفارة دولة فلسطين قصار جهودها على مدار سنتين في متابعة قضيته.