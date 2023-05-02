شؤون فلسطينية

الخارجية: وفاة المواطن محمد المجدلاوي في ماليزيا

الخارجية: وفاة المواطن محمد المجدلاوي في ماليزيا
وزارة الخارجية تفيد بوفاة المواطن محمد المجدلاوي في ماليزيا
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير د.أحمد الديك أن سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا أفادتنا بوفاة المواطن محمد خالد محمد المجدلاوي في معتقل الهجرة في ولاية باهانغ الماليزية، حيث بذلت سفارة دولة فلسطين قصار جهودها على مدار سنتين في متابعة قضيته. 

وأكد الديك أن سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي يتابع كافة الإجراءات اللازمة مع إدارة المشفى التابعة للمعتقل وكذلك مع الجهات المختصة لاستخراج كافة المستندات المتعلقة بحيثيات الوفاة لزوم إتمام إجراءات دفن الجثمان او نقله وفقا لرغبة ذويه إلى أرض الوطن.

أخبار ذات صلة

مركز &quot;شمس&quot;: جريمة إعدام الأسير خضر عدنان تذكّر بجرائم الأنظمة الفاشية والاستعمارية

مركز "شمس": جريمة إعدام الأسير خضر عدنان تذكّر بجرائم الأنظمة الفاشية والاستعمارية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل رسالة من مصر بعد استشهاد الأسير خضر عدنان

إعلام الاحتلال يكشف تفاصيل رسالة من مصر بعد استشهاد الأسير خضر عدنان

في مستهل جلسة الحكومة.. اشتية يتحدث عن عجز الموازنة ويُوجه دعوة للمانحين

في مستهل جلسة الحكومة.. اشتية يتحدث عن عجز الموازنة ويُوجه دعوة للمانحين

مصلحة سجون الاحتلال ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى

مصلحة سجون الاحتلال ترفع حالة التأهب لأعلى مستوى

زوجة خضر عدنان: رسالتي لمن خذل الشيخ اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ

زوجة خضر عدنان: رسالتي لمن خذل الشيخ اهنأوا بحياتكم وخزنوا أسلحتكم حتى تصدأ

الخارجية: وفاة المواطن محمد المجدلاوي في ماليزيا

الخارجية: وفاة المواطن محمد المجدلاوي في ماليزيا

وفاة مواطن متأثراً بجراحه بحادث سير في خانيونس

وفاة مواطن متأثراً بجراحه بحادث سير في خانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز &quot;شمس&quot;: جريمة إعدام الأسير خضر عدنان تذكّر بجرائم الأنظمة الفاشية والاستعمارية

مركز "شمس": جريمة إعدام الأسير خضر عدنان تذكّر بجرائم الأنظمة الفاشية والاستعمارية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

وفاة مواطن متأثراً بجراحه بحادث سير في خانيونس

وفاة مواطن متأثراً بجراحه بحادث سير في خانيونس

حريات: استشهاد خضر عدنان يدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى

حريات: استشهاد خضر عدنان يدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى

الأوقاف بغزة تندد بجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان

الأوقاف بغزة تندد بجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان

وزير الأوقاف: 19 اقتحاماً وانتهاكاً للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان

وزير الأوقاف: 19 اقتحاماً وانتهاكاً للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان

أوتشا تصدر تقريرها الأسبوعي بشأن حماية المدنيين في فلسطين

أوتشا تصدر تقريرها الأسبوعي بشأن حماية المدنيين في فلسطين

المرور بغزة: ثماني وفيات و136 إصابة خلال شهر أبريل الماضي

المرور بغزة: ثماني وفيات و136 إصابة خلال شهر أبريل الماضي

منوعات

كيف رد حسام تحسين بك على شائعة وفاته؟

كيف رد حسام تحسين بك على شائعة وفاته؟

للمرة الأولى.. نادين الراسي تروي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها

للمرة الأولى.. نادين الراسي تروي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها

دنيا بطمة توضح سبب حذفها أغنية &quot;غزالي&quot;.. ما علاقة طليقها؟

دنيا بطمة توضح سبب حذفها أغنية "غزالي".. ما علاقة طليقها؟

بالفيديو: نانسي عجرم تعلن لجمهورها نيّتها الاحتفال بذكرى ميلادها معهم

بالفيديو: نانسي عجرم تعلن لجمهورها نيّتها الاحتفال بذكرى ميلادها معهم

ريهام حجاج تنعى مصطفى درويش بطريقة مؤلمة

ريهام حجاج تنعى مصطفى درويش بطريقة مؤلمة

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتعلّق على براءة شقيقها منها

فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتعلّق على براءة شقيقها منها

الكلمات الاخيرة للراحل مصطفى درويش قبل ساعات من وفاته

الكلمات الاخيرة للراحل مصطفى درويش قبل ساعات من وفاته

مسافة السكة.. أحدث أعمال الفنانة دنيا جمال في السينما

مسافة السكة.. أحدث أعمال الفنانة دنيا جمال في السينما

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

عربي

السودان: تَوافق على التفاوض بالسعودية واتصالات أفريقية وأمريكية لحل الأزمة

السودان: تَوافق على التفاوض بالسعودية واتصالات أفريقية وأمريكية لحل الأزمة

شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية

وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية

قرار أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

قرار أميري بحل مجلس الأمة الكويتي