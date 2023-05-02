شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: نقل جثمان الأسير الشهيد عدنان لمعهد الطب العدلي لا يعني تشريحه

هيئة الأسرى: نقل جثمان الأسير الشهيد عدنان لمعهد الطب العدلي لا يعني تشريحه
الأسير خضر عدنان
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال نقلت جثمان الأسير الشهيد خضر عدنان إلى معهد الطب العدلي في "أبو كبير".

وأوضح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن نقل جثمان الشهيد عدنان لا يعني تشريح جثمانه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أبلغت رسميا باستشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين.

وخاض الأسير عدنان وحتّى اليوم ستة إضرابات، كان آخرها اعلان إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

وباستشهاد الأسير عدنان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

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