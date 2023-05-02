الأوقاف بغزة تندد بجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان





وقالت: إن استشهاد عدنان داخل سجون الاحتلال تُعد جريمة اغتيال مقصود وبدم بارد، نتيجة الاهمال الطبي الذي تعرض له من قبل إدارة مصلحة السجون الصهيونية، وعدم الإفراج عنه في ظل الإضراب عن الطعام المشرف الذي خاضه على مدار 86 يوماً.



ودعت وزارة الأوقاف أبناء شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه إلى المضي قدماً على طريق الحرية والكرامة التي رسمها الشهداء والأسرى، ومواصلة دعم قضية الأسرى، والمشاركة الجماهيرية الواسعة في الفعاليات المنددة بجريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان، التي دعت إليها لجنة القوى الوطنية والإسلامية.



رام الله - دنيا الوطننعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغزة، إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية الأسير الشيخ خضر عدنان الذي استشهد صباح اليوم في سجون الاحتلال الصهيوني مضرباً عن الطعام منذ 86 يوماً.وحملت الوزارة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استشهاد الأسير خضر عدنان، وتبعات هذه الجريمة النكراء، وجرائم الاحتلال بحق أسرانا التي تنتهك المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بالأسرى.واستنكرت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الصمت المستمر للمؤسسات الحقوقية والدولية - التي تدعي أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان - تجاه انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق أسرنا البواسل.