شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف: 19 اقتحاماً وانتهاكاً للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان

وزير الأوقاف: 19 اقتحاماً وانتهاكاً للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر نيسان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في انتهاكاته اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية خلال شهر نيسان الماضي، وخاصة في شهر رمضان المبارك، في محاولة لتعكير أجواء الصلوات وإيذاء للمشاعر الدينية للمسلمين في هذا الشهر الفضيل. 

وأكد أن الاحتلال يعمل على تمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات التي تسير بخطى متصاعدة وممنهجة لتنفيذ رؤيته بالتقسيم الزماني والمكاني في داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه.

وأوضح البكري بأنّ الاحتلال الاسرائيلي مارس انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق بالمسجد الأقصى خلال شهر نيسان، وذلك من خلال قطع أسلاك سمّاعات مآذن المسجد الأقصى لمنع صوت الأذان من الوصول خارجه بشكل استفزازي، وأيضاً من خلال اقتحامه لمسجد باب الرحمة وقطعه للأسلاك الكهربائية في داخله وتدنيسه من خلال دخوله بالأحذية، في خطة لإغلاقه ومنع الصّلاة فيه وهذا تعدّ كبير وخطير على حقّ المسلمين الحصري في المسجد الأقصى، وجميع مساجده ومصلّياته وساحاته.

وفي التقرير الذي أعدته العلاقات العامة في وزارة الأوقاف حول الانتهاكات في شهر رمضان المبارك خلال شهر نيسان تم رصد 19 اقتحاماً للأقصى من قبل المستوطنين الذين اقتحموا، بحماية من قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى خلال شهر نيسان وضمنه شهر رمضان المبارك ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وأدّوا طقوساً تلمودية.

وشدّدت قوات الاحتلال، كما جاء في التقرير، إجراءاتها القمعية على المصلين الوافدين لأداء الصلاة والاعتكاف بالمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، كما أجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرته عنوة، تمهيداً لاقتحامات المستوطنين، وقامت جماعات الهيكل المزعوم بتنفيذ تدريبٍ كبير لتقديم قرابين ما يسمى عيد الفصح استعداداً لتنفيذها في المسجد الأقصى المبارك.

كما أطلقت الجماعات الاستيطانية المتطرفة دعوات لأنصارها لتنفيذ أكبر اقتحام للمسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، تزامناً مع ما أعلنه جيش الاحتلال بفرض إغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، وإغلاق الحواجز كافّة خلال فترة العيد.

وخلال اقتحامات قوات الاحتلال المتكررة للمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك أصيب عشرات المصلين والمعتكفين بالاختناق، وحطّمت قوات الاحتلال خلال اقتحاماتها نوافذ فيه واعتلت سطحه، كما أطلقت الرّصاص المعدني المغلف بالمطّاط وقنابل الغاز السّام، والصّوت صوبهم.

 وعلى الرغم من تلك التشديدات والانتهاكات المتكرّرة على المعتكفين والمصلين داخل المسجد الأقصى إلّا أنَّها لم تحدّ من وصول المصلين لأداء الصلوات خلال الشهر الفضيل، حيث بلغ عدد المصلين ربع مليون مصلٍّ أدُّوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلّين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى، وواصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها على الشعب الفلسطيني حيث اعتقلت خلال شهر رمضان المبارك مئات المواطنين من ساحات المسجد الأقصى المبارك ومناطق مختلفة.

واقتحمت شرطة الاحتلال صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك؛ لإزالة العلم الفلسطيني عن الموازين القبلية لمصلّى قبة الصّخرة في اليوم الأخير لشهر رمضان المبارك.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال الأقصى والمصلّى القبلي عدّة مرّات خلال الثلث الأخير من رمضان بالتزامن مع عيد "الفصح" اليهودي، كما اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى المبارك خلال أيام العيد.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، رصد التقرير، منع قوات الاحتلال الأذان فيه لـ 61 وقتاً، واقتحم بن غفير الحرم الابراهيمي واغلقت بواباته ومنعت المواطنين من التَّوجّه لأداء الصّلاة في الحرم الإبراهيمي، كما أغلق الاحتلال الحرم الإبراهيمي لمدة يومين بحجة الأعياد اليهودية.

وفيما يتعلق بالمقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، رصد التقرير أخطار سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم سبعة قبور في قرية البرج جنوب غرب الخليل بحجّة البناء في المنطقة المسمّاة "ج"، علماً أن المقبرة مقامة على أراضي تتبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

فيما اقتحم مستوطنون برك سليمان السّياحيّة في مدينة بيت لحم، وأدُّوا طقوساً تلمودية ليومين متتاليين، كما اقتحم مستوطنون كفل حارس شمال سلفيت بحماية من قوات الاحتلال وهاجموا مقامات إسلامية وقاموا بتدنيسها وأداء طقوس تلمودية في البلدة وردّدوا شعارات وعبارات معادية للعرب بذريعة الأعياد اليهودية.

  كما قامت قوات الاحتلال باقتحام مسجد وتدنيسه في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس المحتلّة بحثاً عن منفّذ عملية إطلاق نار، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية بسلفيت، وسلّمت المواطنين إخطار بوقف العمل والبناء في مسجد.

كما رصد التقرير عدداً من الانتهاكات التي تعرضت لها الأماكن الدينية المسيحية وزوارها من المسيحيين، وفرضت قوات الاحتلال قيوداً مشدّدة للحدِّ من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلّة، وتقليص أعداد المحتفلين في سبت النُّور بشهر رمضان المبارك، الذي يسبق عيد الفصح المجيد، ومنعت المسيحيين من الدخول إلّا بأعداد قليلة، وقام المستوطنون بالشتم والبصق على الرّاهبات أمام كنيسة بالقدس المحتلة.

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