المرور بغزة: ثماني وفيات و136 إصابة خلال شهر أبريل الماضي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إحصائية حوادث السير في قطاع غزة خلال شهر أبريل.وأفادت إدارة المرور والنجدة بأن 322 حادث سير وقعت خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي خلّفت ثماني وفيات و136 إصابة مختلفة.وبينت شرطة المرور أن الإصابات جاءت على النحو الآتي:" سبع إصابات خطيرة، و56 إصابة متوسطة، 73 إصابة طفيفة".وأشارت شرطة المرور إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات لحقت بـ 224 مركبة، منها 27 دراجة نارية، جرّاء حوادث الشهر الماضي.