شؤون فلسطينية

تنديداً باستشهاد خضر عدنان.. محامو هيئة الأسرى يعلقون العمل أمام محاكم الاحتلال

تنديداً باستشهاد خضر عدنان.. محامو هيئة الأسرى يعلقون العمل أمام محاكم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل أمام محاكم الاحتلال العسكرية، ورفضهم المثول أمامها، تنديداً باستشهاد الأسير خضر عدنان.

وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصلحة السجون قولها، إن الأسير خضر عدنان عثر عليه فاقداً للوعي داخل زنزانته في وقت مبكر من صباح اليوم، نقل على إثره إلى مستشفى (أساف هاروفيه)، وأجرى الأطباء الإنعاش القلبي له قبل إعلان استشهاده.

من جانبه، أعلن مكتب إعلام الأسرى، تأكيد الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال استشهاد الأسير خضر عدنان.

وأضاف: "ما حدث مع الأسير الشيخ خضر عدنان هو عملية اغتيال متعمدة من قبل إدارة سجون الاحتلال، حيث تركته في زنزانته وأهملته طبيًا".

ورفضت محكمة (عوفر) العسكرية، أول أمس، طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير الشيخ خضر عدنان، وقررت تعيين جلسة جديدة للنظر في طلب الإفراج عنه في العاشر من أيار/ مايو المقبل.

وتعمد الاحتلال التعتيم على الحالة الصحية للشيخ خضر، منذ أن فقد وعيه وتم نقله إلى إحدى مشافي الداخل الأسبوع الماضي، بينما منع محاميه وأي جهة طبية أو حقوقية التواصل معه أو الاطلاع على وضعه الصحي.

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