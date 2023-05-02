مباشر | تغطية_صحفية: استشهاد الأسير خضر عدنان

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 15 مواطناً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: زياد عبد الغني فايز قطاش (29 عاماً)، ومراد محمود نعيم زيد (33 عاماً)، ورياض محمد إبراهيم عليان (19 عاماً)، ومحمد رمضان إبراهيم عليان (24 عاماً) من مخيم الجلزون شمالا، والمقدسي خالد أبو عرفة من مدينة رام الله.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين، وهم: عمر صادم عادل الصليبي (27 عاماً)، وشقيقيه عمرو (23 عاماً)، وعلاء (22 عاماً)، والشاب ضياء ابراهيم خليل صبارنة (18 عاما)، والفتيين براء صقر أحمد صبارنة (17 عاماً)، وشريف زهدي شريف عوض (16 عاماً) من بيت أمر شمالا، وأحمد أبو عواد (28 عاماً) من مخيم الفوار.

ومن بيت لحم، اعتقلت تلك القوات الشاب يزن ياسر أبو محيميد (26 عاماً) من قرية بيت تعمر شرقًا.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين تامر عبيدات ومحمد شقيرات، من بلدة جبل المكبر.

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