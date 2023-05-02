الحركة الأسيرة: ندعو للرد على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الثلاثاء، عن حالة الحداد العام والاستنفار الكامل داخل كافة سجون الاحتلال عقب استشهاد الأسير خضر عدنان.وأكدت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "هذا الحداد سيبقى مستمرًّا إلى أن يتم الرد على هذه الجريمة النكراء بشكلٍ يوازي جريمة القتل والتصفية الجبانة التي نفذتها إدارة السجون، والتي تتحمل كامل المسؤولية وكافة تبعاتها داخل وخارج السجون".وطالبت كافة الفصائل على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها أن تكون على مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية إزاء عملية الاغتيال الجبانة هذه، وألا تمر هذه الجريمة دون ردٍّ أو عقاب أو جزاء يكون من جنس العمل، وبمستوى الجريمة التي ارتكبتها إدارة السجون بحق أسرانا الأبطال.وقالت اللجنة، إن "استشهاد القائد خضر عدنان أسيرًا مكبَّلًا في زنزانته يأتي ليذكر كافة أحرار العالم وكافة الأحزاب والفصائل الوطنية والإسلامية بواجبها الأخلاقي والديني تجاه الأسرى وقضيتهم ومعاناتهم المستمرة".وطالبت وقوف الجميع عند مسؤولياته، وأن تتكرس كل الجهود والطاقات على كافة الجبهات وفي كل الساحات من أجل إنهاء مأساة ومعاناة الأسرى وآلامهم التي تزدادُ يومًا بعد يوم.