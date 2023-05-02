الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تنعي الشهيد الأسير خضر عدنان

وأكّدت الهيئة في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام المركزية اليوم الثلاثاء أنّ استشهاد الأسير عدنان جرّاء سياسة الإهمال الطبيّ المتعمّد بعد خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ التعسفي ..



وقالت مفوضية الاعلام المركزية إن ما حدث مع الأسير الشهيد خضر عدنان منذ اعتقاله يؤكد أن الاحتلال تعمد ويقصد تنفيذ عملية اغتيال حقيقية بحق الشهيد خضر عدنان بتركه في زنزانته حتى الموت دون تقديم العلاج له بعد تردي وضعه الصحي بسبب اضرابه المستمر عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.



ونعت مفوضية الاعلام المركزية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين إلى شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية الشهيد الشيخ خضر عدنان وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة



وأكدت الهيئة أن استمرار صمت المؤسسات الدولية والإنسانية إزاء الجرائم المرتكبة بحق الأسرى هو تشجيع وموافقة على هذه الجرائم التي تمارس ضدهم بشكل يومي ومستمر والتي تودي بحياتهم.



رام الله - دنيا الوطننعت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الأسير خضر عدنان الذي استُشهد اليوم الثلاثاء، بعد خوضه معركة الإضراب عن الطعام لمدة 86 يومًا في معتقلات وزنازين الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري.