مباشر | تغطية_صحفية: استشهاد الأسير خضر عدنان

شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تنعي الشهيد الأسير خضر عدنان

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تنعي الشهيد الأسير خضر عدنان
الأسير الشهيد خضر عدنان
رام الله - دنيا الوطن
نعت الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الأسير خضر عدنان الذي استُشهد اليوم الثلاثاء، بعد خوضه معركة الإضراب عن الطعام لمدة 86 يومًا في معتقلات وزنازين الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري.

وأكّدت الهيئة في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام المركزية اليوم الثلاثاء أنّ استشهاد الأسير عدنان جرّاء سياسة الإهمال الطبيّ المتعمّد بعد خوضه إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ التعسفي .. 

وقالت مفوضية الاعلام المركزية إن ما حدث مع الأسير الشهيد خضر عدنان منذ اعتقاله يؤكد أن الاحتلال تعمد ويقصد تنفيذ عملية اغتيال حقيقية بحق الشهيد خضر عدنان بتركه في زنزانته حتى الموت دون تقديم العلاج له بعد تردي وضعه الصحي بسبب اضرابه المستمر عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

ونعت مفوضية الاعلام المركزية للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين  إلى شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية الشهيد الشيخ خضر عدنان وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة

وأكدت الهيئة أن استمرار صمت المؤسسات الدولية والإنسانية إزاء الجرائم المرتكبة بحق الأسرى هو تشجيع وموافقة على هذه الجرائم التي تمارس ضدهم بشكل يومي ومستمر والتي تودي بحياتهم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الحركة الأسيرة: ندعو للرد على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان

الحركة الأسيرة: ندعو للرد على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تنعي الشهيد الأسير خضر عدنان

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تنعي الشهيد الأسير خضر عدنان

المنظمات الأهلية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان

المنظمات الأهلية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان

مستوطن يدعس طفلاً شرق قلقيلية

مستوطن يدعس طفلاً شرق قلقيلية

العمل الحكومي بغزة تنعى الأسير خضر عدنان وتحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

العمل الحكومي بغزة تنعى الأسير خضر عدنان وتحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

الاحتلال يعتقل وزير القدس السابق المبعد لرام الله

الاحتلال يعتقل وزير القدس السابق المبعد لرام الله

النخالة يعقب على استشهاد الأسير خضر عدنان

النخالة يعقب على استشهاد الأسير خضر عدنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تنعي الشهيد الأسير خضر عدنان

الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين تنعي الشهيد الأسير خضر عدنان

المنظمات الأهلية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان

المنظمات الأهلية تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان

مستوطن يدعس طفلاً شرق قلقيلية

مستوطن يدعس طفلاً شرق قلقيلية

العمل الحكومي بغزة تنعى الأسير خضر عدنان وتحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

العمل الحكومي بغزة تنعى الأسير خضر عدنان وتحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

الاحتلال يعتقل وزير القدس السابق المبعد لرام الله

الاحتلال يعتقل وزير القدس السابق المبعد لرام الله

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

اتحاد المعلمين يعلن الإضراب الشامل في المدارس والمديريات بالضفة

اتحاد المعلمين يعلن الإضراب الشامل في المدارس والمديريات بالضفة

منوعات

الكلمات الاخيرة للراحل مصطفى درويش قبل ساعات من وفاته

الكلمات الاخيرة للراحل مصطفى درويش قبل ساعات من وفاته

مسافة السكة.. أحدث أعمال الفنانة دنيا جمال في السينما

مسافة السكة.. أحدث أعمال الفنانة دنيا جمال في السينما

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

إيمان العاصي تثير الجدل بعد حديثها عن الزواج و الإنجاب

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

سعد لمجرد يكشف عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية

بالصور.. لحظة رومانسية تجمع بين كريستيانو وجورجينا

بالصور.. لحظة رومانسية تجمع بين كريستيانو وجورجينا

تامر شلتوت يثير الجدل بعد تصريحه الأخير عن الفنانين

تامر شلتوت يثير الجدل بعد تصريحه الأخير عن الفنانين

وفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاماً

وفاة الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاماً

بالصور.. نيللي كريم تتألق بإطلالة صيفية

بالصور.. نيللي كريم تتألق بإطلالة صيفية

شاهد.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار برفقة ابنتيها

شاهد.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار برفقة ابنتيها

ما تفاصيل إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً؟

ما تفاصيل إيقاف مسلسل وسط البلد نهائياً؟

عربي

شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية

وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع بالسعودية

قرار أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

قرار أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

تطورات السودان: تواصل الاشتبكات بين الجيش والدعم السريع

تطورات السودان: تواصل الاشتبكات بين الجيش والدعم السريع