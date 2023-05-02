أوكرانيا: الجيش بدأ هجوماً مضاداً في باخموت

وأكدت أوكرانيا أنها بدأت هجوماً ضد الروس في مدينة باخموت شرق البلاد، بحسب ما نقلت قناة (العربية).







وقال الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إنهم "شنوا هجمات مضادة في مدينة باخموت، ما أجبر القوات الروسية على التخلي عن بعض المواقع".

رام الله - دنيا الوطنكشفت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات إزاء استمرار الحرب الروسية، ومحاولاتها للتصدي لأي هجوم يستهدف قواتها في البلاد.وأكد أن الوضع بالقرب من باخموت المحاصرة لا يزال "معقدًا للغاية"، إذ "القتال العنيف مستمر بينما تحاول القوات الروسية اختراق خطوط الدفاع في عدة اتجاهات"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.كما أضاف أن عناصر مجموعة فاغنر مع مجموعات أخرى من المرتزقة الروسية، يتوافدون إلى جبهات القتال على الرغم من الخسائر الكبيرة، وفق تعبيره.وكان البيت الأبيض أعلن أمس الاثنين أنّ تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية تفيد بأنّ خسائر القوات الروسية في المعارك على الأراضي الأوكرانية بلغت منذ ديسمبر الماضي فقط (2022) 20 ألف قتيل و80 ألف جريح.ولفت إلى أن نصف هؤلاء القتلى ينتمون إلى فاغنر، وغالبيتهم سجناء سابقون "ألقي بهم في القتال في باخموت دون تدريب أو قيادة عسكرية كافية".