اتصال هاتفي بين تشاووش أوغلو والصفدي لبحث ملف سوريا

رام الله - دنيا الوطنجرى اتصال هاتفي، يوم الإثنين، بين وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو ونظيره الأردني أيمن الصفدي، تم خلالها بحث الملف السوري.وفي وقت سابق، عقد بالعاصمة عمّان، الاجتماع التشاوري بمشاركة وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان، بحسب وكالة (الأناضول).وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرياض في 19 آيار/ مايو 2023.