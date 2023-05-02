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اتصال هاتفي بين تشاووش أوغلو والصفدي لبحث ملف سوريا

اتصال هاتفي بين تشاووش أوغلو والصفدي لبحث ملف سوريا
مولود تشاووش أوغلو وأيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
جرى اتصال هاتفي، يوم الإثنين، بين وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو ونظيره الأردني أيمن الصفدي، تم خلالها بحث الملف السوري.

وفي وقت سابق، عقد بالعاصمة عمّان، الاجتماع التشاوري بمشاركة وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والسعودية فيصل بن فرحان، بحسب وكالة (الأناضول).

وانعقد الاجتماع بمشاركة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، قبل نحو 3 أسابيع من انعقاد القمة العربية المرتقبة في الرياض في 19 آيار/ مايو 2023.

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