البيت الأبيض: بايدن سيدعو نتنياهو إلى زيارة واشنطن

كشف البيت الأبيض، الإثنين، عن نية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لزيارة أمريكا.







وقال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي سيدعو قريبًا رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة واشنطن، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).



رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي خلال إيجاز صحفي.وفي تعليقه على تصريحات لرئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، قال فيها خلال زيارته لإسرائيل إنه سيدعو نتنياهو إلى الكونغرس في حال لم يدعه الرئيس البيت الأبيض، ردّ كيربي بأن "بايدن سيدعو نتنياهو قريبًا لزيارة البيت الأبيض"، إلا أنه أكد أن "موعد الزيارة لا يزال غير معلوم".وفي وقت سابق الإثنين، قال مكارثي في كلمة له خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي: "إذا لم تتم دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض، فسوف أدعوه إلى الكونغرس".وفي سياق آخر، قال المسؤول الأمريكي إن "موقف البيت الأبيض من (خطة) الإصلاح القضائي في إسرائيل لا يزال كما هو".كما لفت إلى أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى "توصل الحكومة الإسرائيلية إلى إجماع واسع يحافظ على التوازنات والضوابط في البلاد".ورغم مرور أكثر من 4 أشهر على تشكيله الحكومة الإسرائيلية، إلا أن بايدن لم يوجّه دعوة لنتنياهو للقائه في البيت الأبيض، على خلفية خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى الحكومة لتمريرها رغم رفض المعارضة.