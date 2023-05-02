مباشر | تغطية_صحفية: استشهاد الأسير خضر عدنان

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل وزير القدس السابق المبعد لرام الله

الاحتلال يعتقل وزير القدس السابق المبعد لرام الله
خالد أبو عرفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، وزير شؤون القدس السابق المهندس المبعد خالد أبو عرفة (61 عاماً)، من مكان إقامته المؤقت في رام الله.

وتعرض أبو عرفة للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال، علماً أنه تم الإفراج عنه قبل نحو عام بعد قضائه 15 شهراً في الاعتقال الإداري.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال أبو عرفة بتاريخ 09/11/2020، بعد استدعائه للمقابلة في معسكر "عوفر".

وأبو عرفة أسير محرر سابق، اعتقل عدة مرات وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، كما أبعده الاحتلال عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر عام 2014.

وسحبت سلطات الاحتلال منه الهوية المقدسية، إلى جانب نواب القدس في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير.

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