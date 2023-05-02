الاحتلال يعتقل وزير القدس السابق المبعد لرام الله

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، وزير شؤون القدس السابق المهندس المبعد خالد أبو عرفة (61 عاماً)، من مكان إقامته المؤقت في رام الله.وتعرض أبو عرفة للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال، علماً أنه تم الإفراج عنه قبل نحو عام بعد قضائه 15 شهراً في الاعتقال الإداري.وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال أبو عرفة بتاريخ 09/11/2020، بعد استدعائه للمقابلة في معسكر "عوفر".وأبو عرفة أسير محرر سابق، اعتقل عدة مرات وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، كما أبعده الاحتلال عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر عام 2014.وسحبت سلطات الاحتلال منه الهوية المقدسية، إلى جانب نواب القدس في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومحمد أبو طير.