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شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد خضر عدنان

حسين الشيخ: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد خضر عدنان
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
حمّل الوزير حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال، نتيجة الاهمال والاعتقال القسري.

ونعى الشيخ الشهيد خضر عدنان، صباح اليوم الثلاثاء، عبر صفحته على موقع (تويتر) قائلاً: "نقدم تعازينا الحارة لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده مع الشهداء والصديقين".

وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصلحة السجون قولها، إن الأسير خضر عدنان عثر عليه فاقداً للوعي داخل زنزانته في وقت مبكر من صباح اليوم، نقل على إثره إلى مستشفى (أساف هاروفيه)، وأجرى الأطباء الإنعاش القلبي له قبل إعلان استشهاده.

من جانبه، أعلن مكتب إعلام الأسرى، تأكيد الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال استشهاد الأسير خضر عدنان.

وأضاف: "ما حدث مع الأسير الشيخ خضر عدنان هو عملية اغتيال متعمدة من قبل إدارة سجون الاحتلال، حيث تركته في زنزانته وأهملته طبيًا".

ورفضت محكمة (عوفر) العسكرية، أول أمس، طلب الإفراج بالكفالة عن الأسير الشيخ خضر عدنان، وقررت تعيين جلسة جديدة للنظر في طلب الإفراج عنه في العاشر من أيار/ مايو المقبل.

وتعمد الاحتلال التعتيم على الحالة الصحية للشيخ خضر، منذ أن فقد وعيه وتم نقله إلى إحدى مشافي الداخل الأسبوع الماضي، بينما منع محاميه وأي جهة طبية أو حقوقية التواصل معه أو الاطلاع على وضعه الصحي.

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