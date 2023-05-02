اتحاد المعلمين يعلن الإضراب الشامل في المدارس والمديريات

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل حداداً على روح الأسير الشهيد خضر عدنان.وقال الاتحاد في بيان له، إن الإضراب سيكون في كافة المدارس والمديريات ووزارة التربية والتعليم في مختلف محافظات الوطن.ويأتي هذا القرار عقب إعلان إدارة السجون الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن مصلحة السجون قولها، إن الأسير خضر عدنان عثر عليه فاقداً للوعي داخل زنزانته في وقت مبكر من صباح اليوم، نقل على إثره إلى مستشفى (أساف هاروفيه)، وأجرى الأطباء الإنعاش القلبي له قبل إعلان استشهاده.