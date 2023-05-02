التعليم بغزة: تم الإيعاز للمدارس للحديث عن بطولات الأسير عدنان ولا تعليق للدراسة





وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير خضر عدنان بعد إضراب عن الطعام لمدة 87 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري.





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز للمدارس، بالحديث للطلبة عن بطولات الشهيد الأسير خضر عدنان، وإقامة بعض الفعاليات المشيدة بإرادته في سجون الاحتلال.وقالت الوزارة على لسان مسؤول الإعلام فيها أحمد النجار في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه "لا تعليق للدارسة في مدارس القطاع".وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بغزة، نعت الشيخ الأسير خضر عدنان معلنة الحداد العام والإضراب الشامل اليوم الثلاثاء.ودعت جماهير شعبنا في قطاع غزة، للاحتشاد في جموع غفيرة بعد صلاة الظهر مباشرةً في ساحة الجندي المجهول.