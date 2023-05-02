طقس فلسطين: ارتفاعات على درجات الحرارة



هذه الليلة يكون طقس فلسطين صافياً وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



ويكون طقس فلسطين يوم غدٍ الأربعاء صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الخميس يكون الجو حاراً نسبياً الى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث يكون الجو اليوم الثلاثاء صافياً يوجه عام ربيعيا لطيفاً حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.