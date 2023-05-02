كيف علقت حماس على استشهاد الأسير خضر عدنان؟

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني "عودنا أنه لا يمكن أن يمرر جريمة استشهاد الأسير خضر عدنان دون رد يوازيها".وقال الناطق باسم الحركة في تصريح إذاعي، تعقيباً على استشهاد الأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان: "نزف لشعبنا وأمتنا أحد رموز الشعب الفلسطيني الشيخ الأسير الشهيد خضر عدنان بعد معارك متعددة خاضعها ضد الاحتلال".وأكد قاسم أن "فعل الشيخ عدنان سيُسطر في صفحات المجد لشعبنا، وهذه الدماء ستكون وقودا لتصعيد الفعل الثوري والمقاوم ضد الاحتلال"، مشيراً إلى أن "ما حدث يكشف حجم الإرهاب والفاشية لما يسمى مصلحة السجون التي تعمدت أن يقتل الشيخ خضر بهذه الطريقة".وأكد بأن هذه الجريمة "تمثل إعداماً بدم بارد نفذته مصلحة السجون بحق الأسير الشهيد عدنان"، لافتاً إلى أن "الشعب الفلسطيني عودنا أنه لا يمكن أن يمرر هذه الجريمة دون رد يوازيها".وقال المتحدث باسم حركة حماس إن "طريق الثورة والمقاومة سيتصاعد في كل أرجاء فلسطين رداً على هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال".وتابع: "هذه الجريمة تفضح كل المؤسسات الدولية التي تدعي أنها تقف إلى جانب حقوق الإنسان وتؤكد أن هذا العالم الظالم يقف متفرجاً وعاجزاً عن نصرة أسرانا".👈 هذه المواقف الدولية الصامتة شجعت الاحتلال على الاستمرار بجرائمه.