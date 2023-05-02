إجراء عاجل من جيش الاحتلال بشأن مناورة في مناطق الغلاف

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، إن المناورات التي كانت مقررة في غلاف غزة صباح اليوم "ألغيت بسبب إطلاق الصواريخ".





ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة باتجاه الغلاف، صباح اليوم الثلاثاء، وسقطت في مناطق مفتوحة دون تفعيل القبة.



جاء ذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، في سجون الاحتلال.