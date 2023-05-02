إجراء عاجل من جيش الاحتلال بشأن مناورة في مناطق الغلاف
ذكر موقع (حدشوت بيتخون سديه) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال قرر إلغاء المناورة المقرر تنفيذها في غلاف غزة اليوم.
وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، إن المناورات التي كانت مقررة في غلاف غزة صباح اليوم "ألغيت بسبب إطلاق الصواريخ".
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، في سجون الاحتلال.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان، في سجون الاحتلال.
ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة باتجاه الغلاف، صباح اليوم الثلاثاء، وسقطت في مناطق مفتوحة دون تفعيل القبة.
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