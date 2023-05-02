فجر حزين على فلسطين.. أول تعليق من اشتية على استشهاد الأسير خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، محمد اشتية، إن "فجراً حزيناً على فلسطين"، باستشهاد الشيخ خضر عدنان بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.وقال في بيان نشره عبر صفحته على (فيسبوك): إن "الاحتلال وإدارة سجونه وقضاؤه نفذوا جريمة اغتيال متعمدة بحق الشيخ عدنان، برفض طلب الإفراج عنه وإهماله طبيا وبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي".وقال: "أحر العزاء من ذوي الشهيد ومن الحركة الأسيرة ومن عموم أبناء شعبنا بهذا الفقد الجلل، إنا لله وإنا إليه راجعون".