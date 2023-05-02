عقب استشهاد الأسير عدنان.. إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع نحو مناطق الغلاف

ووفق موقع (حدشوت سدي)، فإن ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في "كيبوتس سعد".

يتبع..

وكان الصحفي، أور هيلار من (القناة 13) الإسرائيلية، تحدث عن أن صاروخين أُطلقا من غزة، وسقطا في منطقة مفتوحة في "كيبوتس سعد" دون تفعيل القبة الحديدية.وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أصدرت بياناً أكدت فيه أن جريمة استشهاد الأسير خضر عدنان، "لن تمر دون رد، وأن المقاومة ستتواصل لكل قوة وإصرار وثبات".وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.