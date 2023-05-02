مباشر | صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة عقب استشهاد الأسير خضر عدنان

شؤون فلسطينية

عقب استشهاد الأسير عدنان.. إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع نحو مناطق الغلاف

عقب استشهاد الأسير عدنان.. إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع نحو مناطق الغلاف
إطلاق صواريخ من القطاع بعد الإعلان عن استشهاد الأسير خضر عدنان
رام الله - دنيا الوطن
دوت صفارات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء، في مناطق غلاف غزة.

ووفق موقع (حدشوت سدي)، فإن ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة سقطت في مناطق مفتوحة في "كيبوتس سعد".

وكان الصحفي، أور هيلار من (القناة 13) الإسرائيلية، تحدث عن أن صاروخين أُطلقا من غزة، وسقطا في منطقة مفتوحة في "كيبوتس سعد" دون تفعيل القبة الحديدية.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أصدرت بياناً أكدت فيه أن جريمة استشهاد الأسير خضر عدنان، "لن تمر دون رد، وأن المقاومة ستتواصل لكل قوة وإصرار وثبات".

وأعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال بعد خوضه إضراباً عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.

يتبع..

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