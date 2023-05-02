الجهاد الإسلامي: الاحتلال سيدفع ثمن جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان.وأضافت الحركة، في بيان صحفي، إن "الاحتلال الذي اعتقله وتنكر لمعاناته، ومارس بحقه أبشع الجرائم مستخدماً أدواته القذرة من محاكم زائفة وأجهزة أمن إرهابية ونيابة عسكرية مجرمة، سيدفع ثمن هذه الجريمة".وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال، صباح الثلاثاء، استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، بعد خوضه الإضراب عن الطعام لـ 86 يوماً متواصلة.من جانبه، أعلن مكتب إعلام الأسرى، تأكيد الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال استشهاد الأسير خضر عدنان.وأضاف: "ما حدث مع الأسير الشيخ خضر عدنان هو عملية اغتيال متعمدة من قبل إدارة سجون الاحتلال، حيث تركته في زنزانته وأهملته طبيًا".