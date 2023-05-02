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شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي
قصف إسرائيلي على سوريا (أرشيف)
رام الله - دنيا الوطن
استشهد عسكري سوري، وأصيب سبعة آخرين، فجر الثلاثاء، في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة مطار حلب الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلاً عن مصدر عسكري سوري قوله: إن "الاحتلال نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفاً مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".

وتابع: "حوالي الساعة 23:35 نفذ العدو (الإسرائيلي) عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب".

وأكمل: "أدى العدوان إلى استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم مدنيان اثنان ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".

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