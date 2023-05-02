شهيد وإصابات بعدوان إسرائيلي على مطار حلب الدولي

رام الله - دنيا الوطناستشهد عسكري سوري، وأصيب سبعة آخرين، فجر الثلاثاء، في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة مطار حلب الدولي.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، نقلاً عن مصدر عسكري سوري قوله: إن "الاحتلال نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب، مستهدفاً مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب".وتابع: "حوالي الساعة 23:35 نفذ العدو (الإسرائيلي) عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً مطار حلب الدولي وعدداً من النقاط في محيط حلب".وأكمل: "أدى العدوان إلى استشهاد عسكري وإصابة سبعة بجروح بينهم مدنيان اثنان ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة".